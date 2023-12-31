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Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacak - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacak

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ın cenaze törenine katılmayacak. Avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını belirtti. Ancak annesi Sadiye Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları cenazeye geldi. Cenazenin Mardinkapı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacak
31.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:12
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DEMİRTAŞ, CENAZEYE KATILMAYACAK

Edirne'de tutuklu bulunan ve sabah saatlerinde babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cenaze törenine katılmayacak. Yeniköy Asri Mezarlığı'nda bulunan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını söyledi.

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Tahir Demirtaş'ın cenazesinin yapılacağı Yeniköy Asri Mezarlığı'na geldi. Hazırlıkların ardından cenazenin Mardinkapı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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