Selanik'te Yangın Mücadelesi Zorlaşıyor - Son Dakika
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Selanik'te Yangın Mücadelesi Zorlaşıyor

05.07.2026 14:19
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Oraiokastro'daki yangın, karışık yapı ve su ihtiyacından dolayı zor söndürülüyor. Yangına sebep olan kişi yakalandı.

Yunanistan'da uzmanlar, Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesinin zor olmasının nedeninin bölgenin yeşil alan, yerleşim birimi ve sanayi bölgesinin bir arada olduğu karışık bir yapıya sahip olması olduğunu belirtti.

Yunanistan yayın yapan haber sitesi "in.gr"e konuşan Yunanistan İtfaiye teşkilatı Basın Sözcüsü Yannis Artopios, dün akşam Oraiokastro'da çıkan orman yangını hakkında bilgi verdi.

Artopios, yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmaların, yangının sıçradığı fabrika ile tesise yoğunlaştırıldığını anımsattı.

Şu an fabrikada plastik, alüminyum, demir gibi farklı türlerden malzemelerin yandığına dikkat çeken Artopios, "İnsanlar şehirde dolaşmaktan kaçınmalı." dedi.

Yangın alanının genişlemesinin olası gözükmediğini belirten Artopios, "Öte yandan, fabrikadaki yangının sönebilmesi için çok su gerekiyor." diye konuştu.

Artopios, yeşil alan, yerleşim birimi ve sanayi alanlarının bir arada olduğu "karışık" bölgelerde yangınla mücadelenin zor olduğunu ve bu gibi durumlarda su ihtiyacının çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yangın uzmanlarından Thodoris Yanaros da yaptığı açıklamada, Oraiokastro'daki yangının bu yazki en zor yangın olduğunu vurguladı.

Yanaros, zorluğun ise bölgenin yeşil alan, yerleşim birimi ve sanayi bölgesini içeren "karışık" yapısından kaynaklandığını, bu gibi durumlarda çok sayıda patlama yaşandığını ve buna müdahalede özel bir protokol gerektiğini kaydetti.

Yangına sebep olan kişi yakalandı

Bu arada, yangına neden olduğu gerekçesiyle 76 yaşında bir erkek gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, yangına istemeden neden olduğunu belirtti.

Yapılan araştırma sonucu, şüphelinin aracıyla tehlikeli manevralar yaptığı, bu manevralarda çıkan kıvılcımın çevredeki otların tutuşmasına ve ardından da yangına neden olduğu tespit edildi.

Şüphelinin aracı ise tamamen yanmış ve terk edilmiş bir şekilde bulundu.

Ne olmuştu

Dün akşam Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangını evlere ve bölgedeki, biri tekstil biri geri dönüşüm fabrikası olan iki fabrikaya sıçramıştı. Orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrika ile tesise yoğunlaştırılmıştı.

Yetkililer, geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah dumanın Selanik'in büyük bölümünü kaplamış, kent genelinde yanmış plastik kokusu hakim olmuştu.

Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Selanik, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selanik'te Yangın Mücadelesi Zorlaşıyor - Son Dakika

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