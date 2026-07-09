Selanik'te Yangın: Vatandaşlara Dışarı Çıkmamaları İsteği

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında fabrikaların olduğu bir bölgede yangın çıkması nedeniyle "bölgedeki vatandaşların acil olmadıkça dışarı çıkmaması" istendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Selanik yakınında fabrikaların bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle açık alanda yangın çıktı.

Çöplerde başlayan yangın, daha sonra kuru otlara, paletlere ve sanayi bölgesindeki plastiklere sıçradı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği de bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil koduyla gönderdiği mesajda, "vatandaşların kapı ve pencerelerini kapatmasını, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamasını" istedi.