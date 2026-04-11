Selçuk Bayraktar'ın Başarısı ve Otomotivde Montajın Önemi - Son Dakika
Selçuk Bayraktar'ın Başarısı ve Otomotivde Montajın Önemi

11.04.2026 09:09
Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gurur kaynağı genç mühendislerinden biri olarak Koç Holding'i 'montajcı' olarak tanımlamasıyla dikkat çekti. Babası Özdemir Bayraktar'ın havacılıktaki azmi ve Türk montaj sektörünün önemi üzerine yapılan tartışmalar gündeme geldi.

Selçuk Bayraktar ve ekibi, Türkiye'nin gurur kaynağı olan genç girişimciler arasında yer alıyor. Bu başarı, Türk bürokrasisinin engellerine rağmen tartışılmaz bir gerçek. Selçuk Bey'in babası Özdemir Bayraktar'ın havacılık sektöründeki azmi, oğullarına da geçmiş ve onları dünya çapında tanınan mühendisler yapmış. Ancak, geçen hafta YouTube'da bir programda Koç Holding'i 'montajcı' olarak küçümsemesi, yazarı üzdü ve bu ifadenin haksız olduğunu belirtiyor.

Montaj, endüstride bazen bir son, bazen de bir başlangıçtır ve önemi asla göz ardı edilemez. Türkiye gibi geç kalmış ülkelerde montaj, kaçınılmaz bir başlangıç noktasını temsil eder. Otomobil üretimi, havacılıktan daha karmaşıktır ve geniş bir alıcı kitlesine hitap etmeyi gerektirir. 1960'lı yıllarda Türkiye'de otomobil üretimine girmek için montaj ile başlamak zorundaydık, tıpkı dünyadaki birçok ülkenin yaptığı gibi.

Atatürk döneminde, Ford'un ilk otomobil montaj fabrikası 1929'da İstanbul Tophane'de kuruldu, ancak ekonomik buhran nedeniyle başarısız oldu. Vehbi Koç, 1956'da Henry Ford II ile tanıştı ve kamyon montajı konusunda anlaşmaya ikna etti. Ford, ortak olmak yerine kredi ile desteklemeyi tercih etti. Bunun üzerine Vehbi Koç, Otosan'ı kurdu ve 1960'ta ticari araç montajına başladı. Montaj, otomotiv endüstrisinin başlangıcı olarak görülüyordu ve bu süreçte teknoloji Ford'dan geliyordu.

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'ın Başarısı ve Otomotivde Montajın Önemi - Son Dakika

SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'ın Başarısı ve Otomotivde Montajın Önemi - Son Dakika
