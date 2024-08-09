Selçuk Bayraktar Kosova'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar Kosova'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Balkanlar turu çerçevesinde Kosova'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitü Müdürü tarafından karşılanan Bayraktar, gençlerle bir araya gelerek Teknofest'e katılacak atölye çalışmalarını inceledi.

09.08.2024 21:02
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- Selçuk Bayraktar'dan Kosova'daki Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyaret

PRİZREN - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Balkanlar turu çerçevesinde geldiği Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Balkan turu çerçevesinde Kosova'ya geldi. Ailesiyle birlikte Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'e gelen Selçuk Bayraktar, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ramazan Yılmaz tarafından karşılanan Bayraktar, Teknofest'e katılacak yazılım ve robotik atölyesindeki gençlerle bir araya geldi. Enstitü Müdürü Yılmaz, gençlerin çalışmalarını inceleyen ve bilgi alan Bayraktar'a bakır işlemeli bir Prizren tablosu hediye etti.

Bayraktar, enstitüyü ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte şehri gezdi.

Kaynak: İHA

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