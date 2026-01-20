Selçuk Belediyesi ile Ucim, Çocuk Hakları İçin Güç Birliği Protokolü İmzalayacak - Son Dakika
Selçuk Belediyesi ile Ucim, Çocuk Hakları İçin Güç Birliği Protokolü İmzalayacak

20.01.2026 11:06  Güncelleme: 12:01
Selçuk Belediyesi ile UCİM arasında çocuk haklarının korunmasına yönelik iş birliği protokolü imzalanacak. Protokol, çocukların güvenliğini sağlamak ve istismara karşı korunmalarını güçlendirmek amacıyla eğitimler ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyecek.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında çocuk haklarının korunmasına yönelik kapsamlı iş birliği protokolü, 22 Ocak Perşembe günü Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda imzalanacak.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın katılımıyla imzalanacak protokol, çocukların güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak, istismara karşı korunmalarını güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacı taşıyor. Türkiye'de çocuk hakları alanında en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan UCİM ile gerçekleştirilecek bu iş birliği, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların kurumsal bir zeminde yürütülecek.

Protokol kapsamında, "Çocuk İstismarı, Çocuk İstismarının Psikolojik ve Hukuki Boyutu" başlıklı eğitimler düzenlenecek. Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çocuk birimlerinde, çocukların kendi bedensel haklarını ve kişisel sınırlarını tanımalarına yönelik interaktif eğitimler gerçekleştirilecek. Belediye ile UCİM iş birliğinde yürütülecek çalışmalarla, sürekli ve kalıcı farkındalık yaratacak eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri hayata geçirilecek.

Çocuk hakları mücadelesinde sahadan deneyimler

Protokol imza töreni kapsamında, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan'ın katılımıyla "Çocuk Hakları Mücadelesinde Sahadan Deneyimler Söyleşisi" düzenlenecek. Söyleşinin ardından Özkan ve Ceylan, kitaplarını okurları için imzalayacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, imzalanacak olan bu protokolün öneme dikkat çekerek; "UCİM, çocuk hakları için mücadele eden, çocuk istismarı davalarının takipçisi olan çok kıymetli bir sivil toplum örgütü. Selçuk Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesi en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın hiçbir ayrımcılığa uğramaması için mücadele ettiğimiz gibi, istismarın her türüne karşı da sonuna kadar mücadele ediyoruz. UCİM ile imzalayacağımız bu protokol, bu mücadeleyi sivil toplum desteğiyle, bilinçli ve kurumsal bir şekilde sürdürmemizi sağlayacak. Tüm yurttaşlarımızı protokol imza törenine ve 'Çocuk Hakları Mücadelesinde Sahadan Deneyimler Söyleşisi'ne davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Güncel, Çocuk

