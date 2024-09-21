Selçuk'ta Tarihi Eser Operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otomobilde tarihi değere sahip 3 heykelcik, 1 vazo ile 36 sikke ele geçirildi.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller sırasında hareketlerinden şüphelendikleri kişilerin bulunduğu bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramalarda tarihi değere sahip oldukları belirlenen 3 heykelcik, 1 vazo ile 36 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.
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