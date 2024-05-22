Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Günleri Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Günleri Programı Gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu\'nda Kariyer Günleri Programı Gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Bir Bilene Sor' kariyer günleri programı, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Yüksekokul Müdürü Naim Çağlar Diri, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Önal gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak, insanın kendisine, ailesine ve topluma sorumluluklarını unutmamaları gerektiğini vurguladı. Program sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

22.05.2024 16:30
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Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda "Bir Bilene Sor" kariyer günleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Yüksekokul Müdürü Naim Çağlar Diri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Önal, "İnsanın kendisine, ailesine ve topluma sorumlulukları olduğunu unutmamalısınız. Hayatınızda dokunacak birileri mutlaka olacaktır. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız, en iyisi olun. Azimli ve kararlı olun." dedi.

Program sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Günleri Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Günleri Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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