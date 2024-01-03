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Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda 'Bir bilene sor' konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda 'Bir bilene sor' konferansı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili gelişmelerin anlatıldığı 'Bir bilene sor' konferansı düzenlendi. Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, programda deneyimlerini paylaşırken öğrencilerin sorularını da cevapladı. Programa Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu\'nda \'Bir bilene sor\' konferansı düzenlendi
03.01.2024 - 15:37,
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Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Bir bilene sor" konferansında yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili gelişmeler anlatıldı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda, yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili güncel konulara ilişkin deneyimini anlattı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Öztürk, meslekle ilgili sunum yaptı.

Programa, Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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Selçuk Üniversitesi, Şenol Öztürk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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