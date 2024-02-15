Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 yıllık çalışmalarını anlattı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 yıllık çalışmalarını anlattı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti tarafından belediye başkanlığına yeniden aday gösterildiği programda, geride kalan 5 yılda yapılan projeleri ve yatırımları anlattı. Pekyatırmacı, Kovid-19 ve depremlere rağmen belediye hizmetlerini aksatmadıklarını ve deprem bölgesinde yaraların sarılması için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirtti. Ayrıca, alt yapı, çevre düzenlemesi, kültür-sanat, turizm, spor, sağlık, sosyal tesis gibi birçok alanda vatandaşlara sunulan belediyecilik hizmetlerinden bahsetti. Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katılarak ilçe belediyeleriyle daha dirençli bir şehir oluşturacaklarını ve gönül belediyeciliğiyle hizmet vereceklerini ifade etti.

15.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 yıllık süre içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

AK Parti tarafından belediye başkanlığına yeniden aday gösterilen Pekyatırmacı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılına Selçuklu İmzası" programında konuştu.

Geride kalan 5 yılda, ilçede çok sayıda değerli proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Pekyatırmacı, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile Türkiye'de 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlere rağmen belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürdük. Konya olarak tüm imkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, gönüllülerimizle seferberlik hailinde deprem bölgesinde özellikle Hatay'ın Antakya ilçesinde yaraların sarılması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Bunlar yaşanırken belediye hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye, yatırımlarımızı kesmeden devam etmeye, hemşerilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gayretimizle çaba gösterdik." diye konuştu.

Pekyatırmacı, son 5 yılda alt yapı, çevre düzenlemesi, kültür-sanat, turizm, spor, sağlık, sosyal tesis, sıfır atık faaliyetleri, sosyal destek hizmetleri gibi vatandaşlara sunulan belediyecilik hizmetlerinden bahsetti.

Selçuklu'yu yıldızı parlayan bir ilçe yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Gerçek belediyeciliği birlikte başardık. Şimdi ise Selçuklumuz için yine gönül belediyeciliği ilkesiyle, aynı inanç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Selçuklumuzu daha da ileriye taşıyarak belediyecilik hizmetlerimizi hep birlikte hem Türkiye'nin örnek alacağı hem de dünyanın örnek alacağı hizmetlerle taçlandıracağız. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve hayır dualarından aldığımız güçle inşallah çok daha güzel işler başaracağız."

Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yeni dönemde daha dirençli bir şehir oluşturmak için ilçe belediyeleriyle çalışacaklarını, bu hizmetleri gönül belediyeciliğiyle yapacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından program, Selçuklu Belediyesi'nin son 5 yılda yaptığı çalışmaları anlatan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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