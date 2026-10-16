Selçuklu İlkokulu öğrencileri Seydişehir İtfaiyesinde gönüllülük madalyası aldı

Selçuklu İlkokulu öğrencileri Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun da katıldığı programda öğrenciler, itfaiyecilerin günlük çalışma düzeni, görev ve sorumlulukları ile acil durumlara müdahale süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği İtfaiye Amiri Fatih Kara, itfaiye teşkilatının yangınlara müdahale etmesinin yanı sıra canlıları kurtarma ve farklı acil durumlara müdahale çalışmalarında da önemli görevler üstlendiğini anlattı.

Ustaoğlu, öğrencilere günün anısına itfaiye gönüllülük madalyası hediye etti.