Selçuklu İlkokulu öğrencileri Seydişehir İtfaiyesinde gönüllülük madalyası aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuklu İlkokulu öğrencileri Seydişehir İtfaiyesinde gönüllülük madalyası aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret eden Selçuklu İlkokulu öğrencileri, itfaiyecilerin görevleri ve acil durum müdahaleleri hakkında bilgi aldı. Programda İtfaiye Amiri Fatih Kara kurtarma görevlerini anlattı, Başkan Hasan Ustaoğlu öğrencilere gönüllülük madalyası hediye etti.

Selçuklu İlkokulu öğrencileri Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun da katıldığı programda öğrenciler, itfaiyecilerin günlük çalışma düzeni, görev ve sorumlulukları ile acil durumlara müdahale süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği İtfaiye Amiri Fatih Kara, itfaiye teşkilatının yangınlara müdahale etmesinin yanı sıra canlıları kurtarma ve farklı acil durumlara müdahale çalışmalarında da önemli görevler üstlendiğini anlattı.

Ustaoğlu, öğrencilere günün anısına itfaiye gönüllülük madalyası hediye etti.

Kaynak: AA
Hasan UstaoğluFatih KaraAcil DurumBelediyeSelçukluİtfaiyeHediyeEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Kış kapıyı erken çaldı İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Rusya’da İHA saldırısı sonrası büyük kaos 30 saattir bekliyorlar Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:19:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Selçuklu İlkokulu öğrencileri Seydişehir İtfaiyesinde gönüllülük madalyası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei