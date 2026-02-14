Selde Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sele kapılan minibüsteki 3 kişi kurtarıldı.
İ.U. idaresindeki 02 AFE 985 plakalı minibüs, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Tecirli köyü yakınlarında, kentte etkili olan yağış sonrasında oluşan sele kapıldı.
Minibüste mahsur kalan şoför ile 2 yolcu, aracın üzerine çıkarak yardım istedi.???????
Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
