Selimiye'deki Marina Projesine Karşı Buluşma - Son Dakika
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Selimiye'deki Marina Projesine Karşı Buluşma

22.05.2025 17:16  Güncelleme: 18:33
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye'deki marina projesine karşı halkla bir araya geldi. Ünlü, doğaya zarar verecek hiçbir projeye onay vermeyeceklerini belirtti ve toplumun mücadelesinin süreceğini vurguladı.

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye Mahallesi Derinazmağı mevkisinde yapılmak istenen marinaya karşı 27 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak toplantı öncesi bölge sakinleriyle bir araya geldi. ÇED raporuna olumsuz yanıt verdiklerini belirten Ünlü, "Selimiye'de doğaya zarar verecek hiçbir projeyi kabul etmiyoruz. Ocak ayında da söyledik, bugün de söylüyoruz, bu marina burada yapılmamalı. Yasal süreçte elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

MUÇEV tarafından Portmarin Liman İşletmeciliği'ne verilen 145 tekne kapasiteli marina projesiyle ilgili Selimiye'de bir halk toplantısı daha yapıldı. Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül öncülüğünde organize edilen toplantıya bölge halkı, çevre gönüllüleri ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü katıldı. Derinazmağı mevkisi 159 ada 27 ve 29 parseller önüne tekne bağlama ve iskele amaçlı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan imar planı ile ilgili ocak ayındaki toplantıda  halkın karşı çıkmasına rağmen ÇED sürecinin devam ettirildiğinin belirtildiği toplantıda, mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Bakanlığın 27 Mayıs'ta Ankara'da bu süreçle ilgili yeni bir toplantı yapacağının açıklandığı buluşmada yol haritasının nasıl olacağı belirlendi.

"Burası kesinlikle korunması gereken bir alan"

Belediye Başkanı Ünlü, belediye olarak ÇED raporuna 9 Mayıs'ta 'olumsuz görüş' bildirdiklerini açıkladı. Ünlü, "Burası Doğal Karakteri Korunacak Alanlar ve Barselona Sözleşmesi'ne göre kesinlikle korunması gereken 'Poseidon Çayırları'nın olduğu bir alan. Selimiye'nin kendisi zaten doğal bir liman. Buranın imar, altyapı, kanalizasyon gibi öncelikli sorunları hala çözülmemişken, daha karadaki sorunlar çözülmedi. Burada oturanların marinadan önce imara ihtiyacı var. Marina yapıyorum diyen irade imarını niye çözemiyor. Biz bu sebeplerle rapora olumlu görüş vermedik. MUSKİ de olumsuz görüş verdi. Ama tüm bunlara ve halka rağmen olumlu rapor verilebilir. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Selimiye'de doğaya zarar verecek hiçbir projeyi kabul etmiyoruz. Ocak ayında da söyledik, bugün de söylüyoruz, bu marina burada yapılmamalı. Yasal süreçte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Marmaris'in her karış toprağı bizim için kıymetlidir. Memleketimizin denizine, toprağına, suyuna, doğasına zarar verecek her türlü projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Biz doğasına sahip çıkan, yaşam alanlarını koruyan bir Marmaris için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Birlikte daha güçlü, daha kararlıyız" diye konuştu.

"Halka rağmen de o projeyi yapamayacaklar"

Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül ise "Biz çocuklarımız için, balıkçılarımız, esnafımız ve geleceğimiz için bu projeye karşı çıkıyoruz" dedi.

145 teknelik marina ve dalgakıran projesinin Selimiye'nin ekolojik dengesini tamamen bozacağını söyleyen Kent Politikaları Derneği üyesi Halime Şaman ise da "Zaten durgunluğu ile bilinen denizin yarısı daha kapanacak. Burada halktan yana bir proje söz konusu değil. Halka rağmen de o projeyi yapamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selimiye'deki Marina Projesine Karşı Buluşma - Son Dakika

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