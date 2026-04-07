Selülit: Nedenleri, Görüldüğü Bölgeler ve Azaltma Yöntemleri

Selülit, özellikle kalça, basen ve bacak bölgelerinde ciltte pütürlü görünümle tanımlanan yaygın bir estetik sorundur. Bu durum, yalnızca kilo ile ilişkili değildir; hormonlar, genetik yapı, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Selülit, cilt altındaki yağ hücrelerinin bağ dokusundan yukarı itilmesiyle oluşur ve kadınlarda daha yaygın görülür.

Selülitin nedenleri arasında hormonal faktörler, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme yer alır. Ergenlik, hamilelik veya menopoz dönemlerinde daha belirgin hale gelebilir. Selülit, zayıf veya kilolu olma durumuna bakılmaksızın herkeste görülebilir ve yaş ilerledikçe cilt incelip elastikiyet kaybı yaşandığı için daha belirginleşebilir.

Selüliti tamamen geçiren bir yöntem olmasa da, görünümünü azaltmak için adımlar atılabilir. Düzenli egzersiz, özellikle bacak ve kalça odaklı hareketler, dolaşımı hızlandırarak cildin daha sıkı görünmesini sağlar. Beslenmede yeterli su tüketimi, tuz ve işlenmiş gıdaların azaltılması önemlidir. Selülit kremleri ve masaj gibi yöntemler düzenli uygulandığında geçici sıkılaşma sağlayabilir. Evde kuru fırçalama veya kahve peelingi gibi basit uygulamalar da zamanla fark yaratabilir.