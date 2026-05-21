Selden zarar gören esnaf odaları yeni yerlerinde hizmete başladı

Havza'da selden zarar gören üç esnaf odası, geçici olarak yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı.

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu Havza Madeni İşler, Bakkal ve Bayiler ile Kahveciler Esnaf odaları hizmet binaları, su basması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Esnaf odaları, Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) hizmet vermeye başladı.

Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, selde esnaf odalarının büyük hasar aldığını belirterek, "Esnaflarımızın iş ve işlemlerini sürdürmek amacı ile geçici olarak Havza Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilecek binada yeni yerlerimize geçene kadar hizmetlerimize devam edeceğiz. Sayın Bakanımız Mehmet Muş, Sayın Valimiz Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediyemizin Başkanı Halit Doğan'a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz ise yaşanan süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Özellikle esnafımızın iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi için bize destek olan Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Erkan Acar ile Meclis Başkanımız Mustafa Başaran'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Hacı Osman Deresi'nin üzerinin açılması çalışmaları kapsamında hizmet binası yıkılan Havza Ziraat Odası ise İcadiye Mahallesi Şehit Hasan Aktar Caddesi Cengizler Apartmanı giriş katında yeni hizmet binasının hazırlanmasının ardından hizmete başlayacak.