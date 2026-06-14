Şemdinli'de Aile İçi Katliam! - Son Dakika
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Şemdinli'de Aile İçi Katliam!

14.06.2026 11:20
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Uzman çavuş Musa Gezer, tartışma sonrası aile üyelerini öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş Musa Gezer, tartıştığı kayınvalidesini, eşini, kayınbiraderini ve baldızını öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sabah saatlerinde Şemdinli ilçesine meydana geldi. İstanbul'da görevli uzman çavuş Musa Gezer, izin alıp geldiği Şemdinli ilçesindeki ailesiyle bir araya geldi.

Henüz bilenmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başlayan Musa Gezer, tabancayla kayınbiraderi Gürkan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir, eşi Gülşen Gezer ve baldızı Deniz Demir'e ateş açtı. Aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri evde yaptıkları incelemede Gürkan Demir, Habiba Demir, Gülşen Gezer ve Deniz Demir'in öldüğünü belirledi. Yaralı halde bulunan uzman çavuş Musa Gezer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Musa Gezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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