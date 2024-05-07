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Şemdinli- Derecik yoluna kaya düştü, taksi şoförü son anda kurtuldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yoluna kaya düşerken, yolda seyir halinde olan taksici Cafer Atalay ise son anda kurtuldu.

Öğlen saatlerinde Derecik istikametine giden taksici Atalay, Şemdinli-Derecik kara yolunda seyir halindeyken yoğun yağışlar nedeniyle kopan kaya parçası önüne düştü. 100 metre ilerisine düşen kayadan son anda kurtulan Atalay, kaya parçasının yola indiğini belirterek, "Derecik ilçesine yolcu götürüyordum. Dev kaya parçası yolun orasına indi. Bugünlerde yağışlar devam ediyor. Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalılar. Kaya parçalarının nereden geleceği belli değil. Bizde inerek o anları çektik. Kim yolu kullanıyorsa ama dikkat etsin" dedi.