Şemdinli-Derecik yoluna kaya düştü, taksi şoförü son anda kurtuldu - Son Dakika
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Şemdinli-Derecik yoluna kaya düştü, taksi şoförü son anda kurtuldu

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Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yolunda seyir halinde olan taksici Cafer Atalay, yoğun yağışlar nedeniyle kopan kaya parçasının önüne düşmesiyle son anda kurtuldu. Atalay, o anları kaydederek yolu kullananları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

07.05.2024 13:46
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Şemdinli- Derecik yoluna kaya düştü, taksi şoförü son anda kurtuldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli-Derecik kara yoluna kaya düşerken, yolda seyir halinde olan taksici Cafer Atalay ise son anda kurtuldu.

Öğlen saatlerinde Derecik istikametine giden taksici Atalay, Şemdinli-Derecik kara yolunda seyir halindeyken yoğun yağışlar nedeniyle kopan kaya parçası önüne düştü. 100 metre ilerisine düşen kayadan son anda kurtulan Atalay, kaya parçasının yola indiğini belirterek, "Derecik ilçesine yolcu götürüyordum. Dev kaya parçası yolun orasına indi. Bugünlerde yağışlar devam ediyor. Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalılar. Kaya parçalarının nereden geleceği belli değil. Bizde inerek o anları çektik. Kim yolu kullanıyorsa ama dikkat etsin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şemdinli-Derecik yoluna kaya düştü, taksi şoförü son anda kurtuldu - Son Dakika

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