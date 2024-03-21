Şemdinli - Derecik yolunda sel

İsviçre'deki Türk STK'lar THY'nin düzenlediği iftarda buluştu

İsviçre'nin Zürih kentinde Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, Türk sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri bir araya geldi. Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparken, THY'ye deprem bölgesine taşıdığı malzemeler için teşekkür etti. THY Şube Müdürü Burak Öztürk ise THY'nin başarılarından dolayı İsviçre Türk toplumuna teşekkür etti ve 2023'te en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını belirtti.