Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş Hastaları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş Hastaları Ziyaret Etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş Hastaları Ziyaret Etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastaları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ateş, hastanenin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra servisleri dolaşarak hastalarla görüştü ve taleplerini dinledi. Ateş, sağlık personelinin fedakarca çalışarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunduğunu belirtti ve teşekkür etti.

23.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakam Ali Ekber Ateş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şemdinli Devlet Hastanesini ziyaret eden Ateş, Başhekim Duygu Aslan'dan çalışmalar ve hastanenin durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra servisleri dolaşarak hastalarla görüşen, taleplerini dinleyen Ateş, sağlık personelinin fedakarca çalışarak vatandaşa kaliteli hizmet sunduğunu belirtti.

Ateş, "Ziyaretimizde hem hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de hastanemizin genel durumu hakkında bilgi aldık. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hakkari, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş Hastaları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş Hastaları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement