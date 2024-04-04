Şemdinli Kaymakamı Yaralanan Genci Hastanede Ziyaret Etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede olaylara müdahale sırasında otomobilin çarpması sonucu yaralanan genci hastanede ziyaret etti.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede görevli personelin olaylara müdahale amacıyla hareket halindeyken meydana gelen kaza sonucu yaralanan gencin kolluk kuvvetleri tarafından hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen açıklamada, kazaya ilişkin kasıt bulunup bulunmadığına dair incelemenin devam ettiği, yapılacak tespitler doğrultusunda ilgili kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı aktarıldı.
Kaymakam Ateş de yaralanan genci tedavi gördüğü Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti, geçmiş olsun dileğini iletti.
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