Semiha Berksoy Sergisi İçin Rehberli Turlar

İstanbul Modern, Semiha Berksoy'un çok katmanlı sanat pratiğini odağına alan "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi kapsamında ziyaretçilere özel rehberli turlar düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ayda iki kez, çarşamba günleri düzenlenecek küratörlü ve rehberli turlar, sanatçının yaşamına ve üretimine yakından bakma fırsatı sunacak.

Sergi kapsamındaki ilk paralel etkinlikte sanatçının kızı ve tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy, 6 Mart'ta ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Müze biletiyle ücretsiz gerçekleştirilen tur programında, 11 Mart'ta müze uzmanı eşliğinde genel sergi turu düzenlenecek. 18 Mart'ta ise sanatçının otoportrelerine odaklanan özel bir tur gerçekleştirilecek.

İstanbul Modern şef küratörü ve serginin küratörlerinden Öykü Özsoy Sağnak eşliğinde yapılacak turda, Berksoy'un kendini ifade etme biçimini ve iç dünyasını yansıtan otoportreleri ele alınacak.