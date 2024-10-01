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Semt Pazarında Yol Çöktü

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Eskişehir'de bir semt pazarında toprakla kapatılan yol çöktü, 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

01.10.2024 02:40
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Semt pazarı içerisindeki yol çöktü: 2 metre derinliğinde çukur oluştu

3 hafta önce toprakla kapatılan yol çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 3 hafta önce toprakla kapatılan yol, semt pazarının kurulduğu esnada çökerken, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukur oluştu.

Göçük, Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı üzerinde meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre sabah saatlerinde pazar kuran esnaf, yol üzerinde çöküntü meydana geldiğini fark etti. Alt yapı çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, sağanak yağmurun da etkisiyle yumuşadığı ve çöküntünün bu sebeple büyüdüğü tahmin edildi. Yaklaşık 1 buçuk- 2 metre derinliğindeki çukur görenleri hayrete düşürdü. Şans eseri vatandaş yoğunluğunun olmadığı saatte meydana gelen çöküntü, facianın ucuz atlatılmasına neden oldu. Olay yerine gelen Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi oluşan büyük çukura bir kamyon toprak dökerek çukuru kapattı.

"Asfalt atılmak için yolun çökmesini bekliyorlarmış"

Pazar esnafı olan Necmettin Sözbilir, "Yağmur yağarken benim tezgahımın önünde yavaş yavaş çökmeye başladı. O sırada daha pazar başlamamıştı ve kimse oradan geçmiyordu. Yaklaşık derinliği 1 buçuk metre kadar. Yağmurdan oldu diye düşünüyorum" dedi.

Pazardaki başka bir esnaf ise, "Yolun altı boşmuş, çakıl dökmüşler. Çalışma yapıldı, yol toprak ile kapanmıştı. Üç haftadır yol böyle. Asfalt atılmak için yolun çökmesini bekliyorlarmış. Çökmeden, oturmadan asfalt atılmıyormuş. Allah'tan kalabalık değildi, pazar daha yeni kuruluyordu. Daha önce böyle bir şey olmamıştı" ifadelerine yer verdi.

Semt Pazarında Yol Çöktü
Kaynak: İHA

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