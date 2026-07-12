Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti

12.07.2026 12:49
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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ani bir rahatsızlık sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Graham'ın ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Graham'ın İsrail ve Ukrayna'ya desteği

Özellikle Tel Aviv yönetimine verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin bu ülkeye askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

"Biz 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptık? Almanları aç bırakmamız hakkında bir anlığına bile olsa hiç düşündük mü? Tüm kentleri tamamen yıkana kadar bombalamadık mı?" diye ABD'nin yaptıklarını hatırlatan Graham, İsrail'in de bir savaşın içinde olduğunu, ülkesi gibi benzer şeyleri yapabileceğini ileri sürmüştü.

Graham, İkinci Dünya Savaşı ile Ekim 2023'teki İsrail'in Gazze'ye saldırılarını birbirine benzeterek, "7 Ekim'de yaşananların Yahudiler için kesinlikle varoluşsal bir tehdit olduğunu" iddia etmişti.

İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların artırılmasını destekleyen Graham, açıklamalarında Tahran'a karşı askeri seçeneğin de masada tutulması gerektiğini savunmuştu.

Graham, İran'a karşı "askeri bir müdahaleye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmış ve "ABD ile İsrail arasındaki (İran'daki protestolara gönderme yaparak) İran'ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin memnuniyet verici bir gelişme olacağını" öne sürmüştü.

İsrail'i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 16 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.??????

Senatör ???????Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Trump'ın mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Trump, Graham'ın "gerçek bir Amerikan vatanseveri" olduğunu savunarak, ölümüne ilişkin ayrıntıların daha sonra duyurulacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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