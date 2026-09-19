Senatör Shaheen'in İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını engellediği iddia edildi - Son Dakika
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Senatör Shaheen'in İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını engellediği iddia edildi

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ABD'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen'in, Filistinli sivillere karşı kullanılma endişesiyle İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını engellediği iddia edildi. Satışın 40 bin bomba içerdiği, Biden yönetiminde bu silahların gönderilmesinin engellendiği belirtildi.

ABD'li Demokrat Senatör Jeanne Shaheen'in, Filistinli sivillere karşı kullanma ihtimalini gözönünde bulundurarak, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını engellediği iddia edildi.

The Hill'in elde ettiği bilgiye göre, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki üst düzey Demokrat üye Jeanne Shaheen, İsrail'e yapılacak 2,8 milyar dolarlık silah satışını engelledi.

Haberde Shaheen ve bazı Demokratların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de toplu sivil kayıplara sebep olan saldırıları, Suriye'yi bombalaması ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddeti konusunda "endişelerini gidermek için hiçbir şey yapmamış olmalarından hayal kırıklığı yaşadığı" belirtildi.

Söz konusu silah satışının Gazze Şeridi'nde yüksek ölüm oranlarına katkıda bulunabilecek, her biri bir ton ağırlığında, 40 bin bombayı içerdiği belirtilen haberde, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde bu silahların İsrail'e gönderilmesinin engellendiği vurgulandı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi olan Shaheen, ABD yasalarına göre, Trump yönetiminin belirli bir miktarın üzerindeki silah satışlarına devam etmesini engelleme yetkisine sahip bulunuyor.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Gregory Meeks de çarşamba günü İsrail'e yapılacak bu askeri satış için durdurma kararı aldığını kamuoyuna duyurmuştu.

Meeks, Netanyahu hükümetinin ABD tarafından sağlanan silahları "uluslararası insani hukuk ve ABD yasalarına uygun olarak kullanıp kullanmayacağı" konusunda endişeleri olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA
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