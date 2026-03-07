Sendikadan Kadınlara Süt İzni Talebi - Son Dakika
Sendikadan Kadınlara Süt İzni Talebi

07.03.2026 10:55
Türkiye Sağlık Sendikası, kadınların süt izni hakkını memurlarla eşitlemek istiyor.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, işçi statüsünde çalışan kadınların süt izni hakkının memurlarla aynı seviyeye çıkarılarak, doğum sonrası ilk 6 ay günlük 3 saat, ikinci 6 ay günlük 1,5 saat olacak şekilde düzenlenmesini talep etti.

Sendikadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları zorlukların giderilmesi, annelik sorumluluklarının desteklenmesi ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanmasının sosyal devlet anlayışının gereği olduğu belirtildi.

Türkiye'de hakların uygulanması bakımından kadın işçiler ve kamu görevlileri arasında önemli farklılık bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Süt izni, doğum sonrası ücretsiz izin, doğum sonrası vardiya nöbeti gibi konularda kadın emekçilerimizin hakları eşitlenmelidir." değerlendirmesine yer verildi.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında görevli kadın emekçilerin çalışma koşullarının, vardiyalı ve yoğun çalışma düzeni nedeniyle çok daha hassas bir düzenleme gerektirdiği kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle sendikamız, işçi statüsünde çalışan kadınların süt izni hakkının da memurlarla aynı seviyeye çıkarılması, yani doğum sonrası ilk 6 ay günlük 3 saat, ikinci 6 ay günlük 1,5 saat olacak şekilde düzenlenmesini talep etmektedir. Anneliğin korunması ve bebek sağlığının desteklenmesi açısından bu düzenleme artık bir zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kadınların, çalışma yaşamında daha güçlü hale getirilmesine yönelik talepler şöyle sıralandı:

"İş yerlerinde çalışanların çocukları için erişilebilir, nitelikli ve 24 saat hizmet veren ücretsiz kreş imkanı sağlanmalıdır. İş yerlerinde şiddet, dijital taciz dahil olmak üzere her türlü taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans ilkesi uygulanmalı, koruyucu ve önleyici mekanizmalar etkin biçimde işletilmelidir. Doğum yapan kadın çalışanların gece vardiyasına başlama süresi en az 24 aya uzatılmalıdır. Aile bütünlüğünün korunması amacıyla işçi statüsündeki çalışanlara da becayiş ve tayin hakkı tanınmalıdır."

Doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını da kapsayan kanun teklifinin önemli ve doğru bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, kadın emekçilerin çalışma yaşamındaki haklarının güçlendirilmesi adına diğer konularda da benzer adımların atılmasının beklendiği ifade edildi.

Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı açıklamada, "emekleriyle hayatın her alanına değer katan kadınların haklarının güçlendiği, eşit ve adil bir çalışma yaşamı" temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA

