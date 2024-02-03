Senegal Cumhurbaşkanı Seçimi Süresiz Ertelendi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin süresiz ertelendiğini duyurdu.
Sall, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, birkaç gündür Ulusal Meclis ile Anayasa Konseyi arasında bir anlaşmazlık yaşandığını söyledi.
Ulusal Meclisin Anayasa Konseyine yolsuzluk suçlamaları yöneltmesi akabinde cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini araştıracak bir komisyon kurmaya karar verdiğini kaydeden Sall, Anayasa Konseyinin ise tüm suçlamaları reddettiğini belirtti.
Sall, Ulusal Meclis ile Anayasa Konseyi arasındaki tartışmanın, Anayasa Konseyinin açıkladığı nihai aday listesinde yer alan bir ismin Fransız vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasıyla daha da derinleştiğine vurgu yaptı.
Söz konusu adayın, "Cumhurbaşkanlığı için tüm adayların yalnızca Senegal vatandaşı olması gerektiği" yönündeki Anayasa'nın 28'inci maddesini ihlal ettiğine dikkati çeken Sall, bu şartlar altında seçimin güvenilirliğinin büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'in bir iç kriz kaldıramayacağını ve kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince yasama ile yargı arasındaki anlaşmazlığa müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.
Sall, Ulusal Meclisteki gündemi de göz önünde bulundurarak, seçimleri düzenleyen kararnameyi yürürlükten kaldırdığını duyurdu.
Böylece Senegal tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı seçimi ertelenmiş oldu. Seçimin ne kadar süreliğine ertelendiği ise açıklanmadı.
Bir cumhurbaşkanı adayının Fransız vatandaşlığı ortalığı karıştırdı
Senegal'de son birkaç gündür Ulusal Meclis ile cumhurbaşkanlığı seçimi için aday listesini belirleyen Anayasa Konseyi arasında ciddi bir kriz yaşanıyordu.
Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'ın oğlu Karim Wade'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı, Fransız vatandaşlığından geç ayrılması nedeniyle Anayasa Konseyi tarafından kabul edilmemişti.
Wade'ın Fransız vatandaşlığından ayrılması 17 Ocak'ta Fransız resmi gazetesinde yayınlanmış, Anayasa Konseyi ise nihai aday listesini 21 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşmıştı.
Seçimin en güçlü adaylarından gösterilen Wade'nin yarış dışı kalması başta partisi olmak üzere birçok çevre tarafından tepki ile karşılanmıştı.
Kamuoyunda Wade'nin "haksız yere" saf dışı kaldığı yorumları yapılırken, Anayasa Konseyi'nin onay verdiği Rose Wardini isimli adayın Fransız vatandaşı olduğunun ortaya çıkması eleştirileri güçlendirdi.
Bunun üzerine başta Wade'nin partisi Senegal Demokrat Parti (PDS) olmak üzere birçok çevrede Anayasa Konseyinin yetkinliği sorgulanmaya başlandı ve bazı hakimler arasında rüşvet iddiaları gündeme geldi.
PDS'den seçimlerin ertelenmesi için kanun teklifi, parlamentoda araştırma komisyonu
Wardini'nin Fransız vatandaşlığına rağmen aday olabilmesiyle başlayan tartışmalar sonucu PDS'nin girişimiyle parlamentoda dün Anayasa Konseyini araştırmaya olanak verecek bir komisyon kurulması için oylama yapıldı.
Komisyon kurulması teklifi 24 "hayır" oyuna karşı 120 "evet" ile kabul edildi.
Meclis Araştırma Komisyonu, Anayasa Konseyi kararlarını, konseydeki bazı hakimler hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını ve Wade'in adaylığının onaylanmamasına neden olan koşulları inceleyecek.
Öte yandan PDS, seçimlerin 6 ay ertelenmesi için kanun teklifini de parlamentoya sundu.
Ulusal Meclis bürosunda kabul edilen teklif, incelenmek üzere "Başkanlar Konferansının" önüne gidecek.
Partilerin grup başkanlarından oluşan Başkanlar Konferansının teklifi onaylaması halinde yeni bir komite toplantısı düzenlenecek. Teklif, bu etabı da geçerse meclis genel kurulu gündemine gelecek.
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