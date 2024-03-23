Senegal, beşinci cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
Ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışan 19 adayın kampanya süreci dün itibarıyla sona erdi.
Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Senegal'de yarın 7,3 milyon seçmenin ülke içi ve dış temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanması bekleniyor.
İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda ikinci turun 2 hafta içinde yapılması planlanıyor.
Öne çıkan adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in desteklediği eski Başbakan Amadou Ba, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, eski başbakanlardan Idrissa Seck ve muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine aday gösterilen Bassirou Diomaye Faye bulunuyor.
İlk seçim tarihi 25 Şubat olarak belirlenmişti.
Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimi ertelediğini duyurmuştu.
"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatmış ve genel siyasi af çıkarmıştı.
Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.
Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Senegal'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yarın Yapılıyor - Son Dakika
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