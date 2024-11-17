Senegal'de Erken Genel Seçim Sonuçlandı

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Senegal'de erken genel seçim için oy verme işlemi sona erdi.

Yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar, 18.00'de kapandı ve oy sayım işlemine başlandı.

Seçime katılım oranı yerel saatle 14.00 itibarıyla yüzde 35 olarak belirlendi.

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, koalisyon ve siyasi partilerin hazırladığı 41 listeden seçilecek 165 milletvekili, 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

Seçimin favorisi olarak Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF gösteriliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğindeki "Takku Wallu (Yerel dil Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonu, nisanda yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday olan eski Başbakan Amadou Ba'nın önderliğindeki "Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah')" koalisyonu ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın liderlik ettiği Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum')" koalisyonu da favoriler arasında yer alıyor.

Sonuçlara ilişkin genel eğilimin gece yarısı belli olması beklenirken, Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları en geç 22 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Yeni meclis, sonuçların resmiyet kazanmasının ardından 45 gün içinde göreve başlayacak.

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Mecliste, Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu.

Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Fay da eylülde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Bu erken genel seçim, yaklaşık 7 aydır yönetimde olan Fay ve Sonko için de bir test niteliği taşıyor.