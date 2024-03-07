Senegal'de genel af tasarısı kabul edildi

Senegal'de siyasi suçları kapsayacak genel af tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi.
Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 2021-2024 yıllarında işlenen siyasi suçları kapsayacak tasarıya, 49 "hayır"a karşılık 94 "evet" oyu verildi.
Tasarı, cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesinden sonra oluşan tepkileri yatıştırmak için Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından sunulmuştu.
Aftan, kapatılan PASTEF partisi lideri tutuklu muhalif siyasetçi Ousmane Sonko ve yine aynı partiden cumhurbaşkanı adayı, tutuklu Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin de yararlanacağı tahmin ediliyor.
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarında fiber optik kablo haberleşme altyapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Denizli-Kale-Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek. Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 35-40. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor. Yenişehir-Bilecik yolunun 6-16, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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SpaceX'in önümüzdeki haftalarda Falcon 9 roketini 20. kez uzaya göndermeyi planladığı ortaya çıktı. Bu başarı, şirketin yeniden kullanılabilir roket teknolojileri için önemli bir referans noktası olacak. Uzay ulaşımının maliyetini düşüren bu teknolojiler sayesinde, insanlığın gezegenlerarası bir hayat sürebileceği öne sürülüyor. SpaceX'in gelecekteki projeleri ve CEO Elon Musk'ın açıklamaları da merakla bekleniyor.
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