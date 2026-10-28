Senegal'de hükümetin talebiyle 13 milyar dolarlık bütçe tasarısı komisyona gönderildi - Son Dakika
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Senegal'de hükümetin talebiyle 13 milyar dolarlık bütçe tasarısı komisyona gönderildi

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Senegal'de harcamaları 13 milyar dolara çıkarmayı öngören 2026 Düzeltme Bütçe Tasarısı, hükümetin talebiyle yeniden Finans ve Bütçe Kontrol Komisyonuna sevk edildi. PASTEF'in itiraz ettiği tasarının oylaması, hükümet ile milletvekilleri arasında uzlaşı aranması için ertelendi.

Senegal'de hükümet ile Ulusal Meclis arasında anlaşmazlığa neden olan, yıllık bütçe harcamalarını yaklaşık yüzde 2 artırarak 13 milyar dolara yükseltmeyi öngören 2026 Düzeltme Bütçe Yasa Tasarısı (LFR), hükümetin talebi üzerine yeniden Finans ve Bütçe Kontrol Komisyonuna sevk edildi.

165 sandalyeli Ulusal Mecliste 130 milletvekiliyle çoğunluğu elinde bulunduran PASTEF'in itiraz ettiği, mevcut bütçeye 150 milyar CFA (yaklaşık 257 milyon dolar) ilave harcama öngören tasarı için yapılacak oylama, hükümet ile milletvekilleri arasında uzlaşı aranması amacıyla ertelendi.

Ekonomi, Maliye ve Planlama Bakanı Cheikh Diba, Meclis İçtüzüğü'nün 84. maddesine dayanarak metnin yeniden komisyona sevk edilmesini istedi.

Ulusal Meclis Başkanı ve PASTEF lideri Ousmane Sonko, talebi kabul ederek komisyon çalışmaları ve sonraki Genel Kurul oturumunun takviminin belirlenmesi için Başkanlar Konferansı'nı toplantıya çağırdı.

Hükümetin sunduğu tasarı, komisyonda 20 ve 23 Ekim'de ele alınmıştı. Milletvekillerinin sorularına ilişkin hükümetin sunduğu ek açıklamalara rağmen metin, 23 Ekim'deki görüşmelerde reddedilmişti.

Sonko, Genel Kurulun açılışında yaptığı açıklamada, milletvekillerinin tasarı hakkındaki kararlarını baskı altında kalmadan vereceğini belirtti.

Başbakan Ahmadou Al Aminou Lo ise daha önce, bütçenin engellenmesi yönündeki tutumun sürmesi halinde hükümetin anayasal araçları kullanacağını açıklamıştı.

Enerji destekleri ve yatırım ödenekleri tartışmaların odağında

Komisyon raporuna göre tasarı, yıllık bütçe harcamalarını 7 trilyon 433,9 milyar CFA'dan (yaklaşık 12,74 milyar dolar) 7 trilyon 583,9 milyar CFA'ya (yaklaşık 13 milyar dolar) yükseltiyor.

Bütçe gelirlerinin ise 6 trilyon 188,8 milyar CFA'dan (yaklaşık 10,6 milyar dolar) 5 trilyon 848,7 milyar CFA'ya (yaklaşık 10 milyar dolar) düşürülmesi öngörülüyor.

Enerji sübvansiyonlarını 250 milyar CFA'dan (yaklaşık 430 milyon dolar) 790,3 milyar CFA'ya (yaklaşık 1,36 milyar dolar) çıkaran düzenlemede, gelir beklentilerindeki düşüş nedeniyle bazı yatırım projelerinin dondurulması da yer alıyor.

Milletvekillerinin itirazları ise borçların durumu, sosyal yatırımlar ve finansman kaynaklarının şeffaflığı üzerinde yoğunlaşıyor.

Gizli borçların ortaya çıkmasının ardından IMF ile yeni program arayışı

Bütçe görüşmeleri, önceki yönetim döneminde resmi mali verilere yansıtılmayan borçların ortaya çıkmasının ardından Senegal'in IMF ile yürüttüğü borç yapılandırma süreciyle aynı döneme denk geldi.

IMF verilerine göre, kamu borcunun 2024 sonu itibarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı yüzde 132'ye ulaştı. Önceki Cumhurbaşkanı Macky Sall yönetiminin eksik bildirdiği borçların tutarı ise 2023 sonu verileri üzerinden 11 milyar doların üzerinde hesaplandı.

Borçların ortaya çıkmasının ardından 1,8 milyar dolarlık mevcut finansman programını donduran IMF, Senegal ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda 1 Eylül'de yeni bir program için teknik düzeyde anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

2026-2029 dönemini kapsayan yaklaşık 2,2 milyar dolarlık, 36 ay süreli finansman programının IMF yönetimi ve İcra Kurulunun onayına tabi olduğu belirtilmişti.

IMF, onay öncesinde geçmişte hatalı bildirilen mali verilere ilişkin düzeltici adımların atılması ve gerekli finansman güvencelerinin sağlanması gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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