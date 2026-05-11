Senegal'de Sonko'ya Yollar Açıldı

11.05.2026 21:51
Senegal Ulusal Meclisi, Başbakan Sonko'nun 2029 seçimlerinde aday olmasını sağlayan tasarıyı kabul etti.

Senegal Ulusal Meclisi, Başbakan Ousmane Sonko'nun 2029'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmesine olanak sağlayacak seçim yasası tasarısını kabul etti.

İktidardaki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisinin (PASTEF) meclise sunduğu, seçim kanununda aday yeterliliğine ilişkin maddelerde değişiklik öngören tasarı, yapılan 2 oylamadan sonra Ulusal Meclisten geçti.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısı, 11 "hayır" ve 2 "çekimser" oya karşın "128" evet ile kabul edildi.

Tasarı, teknik ve usule ilişkin bazı eksiklikler nedeniyle daha önce iki kez Ulusal Meclis gündemine alınmış ancak görüşmeler ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, tasarıdaki eksikliklerin düzeltilmesi gerekçesiyle tasarıyı meclise geri göndermişti.

Tasarı, Cumhurbaşkanı Faye'ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Seçim kanununun 29 ve 30'uncu maddelerinde değişiklik öngören tasarı, hakaret suçundan mahkumiyet nedeniyle seçilme hakkı elinden alınan kişilerin adaylıklarının önündeki engelleri kaldırıyor.

Bu değişiklikle, Mayıs 2023'te henüz muhalif bir isimken dönemin Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'ın açtığı hakaret davasında hüküm giyen Başbakan Sonko, 2029'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek.

Muhalefet ise tasarının "kişiye özel" hazırlandığını belirterek, yasaların geriye dönük uygulanmaması ilkesine aykırı olduğunu savunuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall çizgisindeki "Takku Wallu Senegal" muhalefet koalisyonu milletvekili, eski Adalet ve Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, tasarıya ilişkin Anayasa Konseyine itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Dönemin muhalif lideri Sonko, hakkındaki hüküm nedeniyle 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde aday olamamış, yerine "yol arkadaşım" dediği sağ kolu olan Faye'ı aday göstermişti.

Kaynak: AA

