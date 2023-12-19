Senegal\'de toz bulutlarına teslim olan başkent Dakar

Senegal'de başkent Dakar başta olmak üzere ülkenin neredeyse tamamı toz bulutlarına teslim oldu.

Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen ve ülkenin neredeyse tamamında etkili olan toz bulutları, başkentte görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Uzmanlar, Dakar'da ince partikül (PM2,5) kirliliği seviyesinin "şiddetli kirlilik/sağlıksız" anlamına gelen 80'e ulaşması sonucu, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve evlerde pencerelerin hatta perdelerin kapalı tutulması uyarısında bulundu.

Başkentte partikül kirliliği (PM10) yoğunluğu da alarm seviyesi olarak bilinen 198'i aştı.

Dün yoğunlaşan hava kirliliğinin birkaç gün daha süreceği kaydedildi.

Çöl kumundan 20 kat daha küçük olan ve mikroskobik kirlilik olarak da adlandırılan PM2,5, doğrudan akciğerlere inebiliyor, kana karışabiliyor, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, PM10 yoğunluğunun azami 20, PM2,5 seviyesinin ise 10 olması gerektiğini belirtiyor.

Dakar'da ise ortalama PM10 yoğunluğu 146, PM2,5 seviyesi ise 30 olarak seyrediyor.