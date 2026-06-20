Senegal'de Yeni Tekstil Fabrikası Açıldı

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, bir Türk şirketi tarafından kurulan tekstil fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Faye, Türk şirketi AVCI Global'in başkent Dakar yakınlarındaki Diamniadio'daki tekstil fabrikasının açılış törenine katıldı.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve şirket yetkilileriyle fabrikayı gezen Faye, çalışanlarla sohbet ederek, üretime ilişkin bilgi aldı.
Ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Faye, fabrikanın Senegal'in yeniden üretime yöneldiğinin ve ülkenin sanayi geçmişiyle yeniden bağ kurduğunun göstergesi olduğunu söyledi.
Diamniadio Özel Ekonomik Bölgesi'nde kurulan fabrikanın, Senegal'in sanayi geçmişiyle kısmen yeniden buluşmasını sağladığını belirten Faye, aynı zamanda ülkenin geleceğe yönelik kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu ifade etti.
Faye, AVCI Global'in yalnızca özel sektör yatırımı olmadığını vurgulayarak, şirketin hükümetin ekonomik kalkınma vizyonunun somut bir yansıması olduğunu kaydetti.
Senegal'in siyasi istikrarı, nitelikli iş gücü ve Atlantik ticaret yollarının kesişim noktasındaki stratejik konumunun yatırımcılara önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Faye, bu olumlu unsurlardan gurur duyduklarını belirtti.
Faye, yeni fabrikanın yaklaşık 200 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağının altını çizerek, bunun yüzlerce haneye gelir imkanı sunacağını ifade etti.
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