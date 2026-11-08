Senegal'in kuzeyinde Kebemer açıklarında alabora olan göçmen teknesinde 34 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Senegal'in kuzeyinde Kebemer açıklarında alabora olan göçmen teknesinde 34 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Senegal'in kuzeyindeki Kebemer açıklarında kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu; 34 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken teknenin Moritanya üzerinden Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Senegal'in kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal Haber Ajansına (APS) göre ülkenin kuzeyinde yer alan Kebemer kenti açıklarında kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Olayda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Teknenin, Moritanya'yı da aşarak Avrupa'nın Afrika'ya en yakın toprağı olan Kanarya Adaları'na gitmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Senegal'den İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi de Senegalli gençlerin Avrupa'ya ulaşmak için aldıkları riski ortaya koyuyor.

Geçen yıl Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 3 bin 90 düzensiz göçmen öldü

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Caminando Fronteras'ın Aralık 2025'te yayımladığı raporda 2025 yılında çoğunluğu Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından çıkarak İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 3 bin 90'ının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Caminando Fronteras, Kanarya Adaları'nın düzensiz göçmenler için "en ölümcül destinasyon olmaya devam ettiğini" vurgulayarak, son dönemlerde artan Gine çıkışlı teknelerin kadın ve çocuklar için çok daha uzun ve tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
Kanarya AdalarıMoritanyaSenegalGöçmenGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ölümden döndü Ameliyatı ertelendi Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ölümden döndü! Ameliyatı ertelendi
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta beşinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta beşinci gol geldi
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:35:35. #7.12#
SON DAKİKA: Senegal'in kuzeyinde Kebemer açıklarında alabora olan göçmen teknesinde 34 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android