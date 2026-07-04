Senem Diyici İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika
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Senem Diyici İstanbul Caz Festivali'nde

04.07.2026 21:58
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Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Senem Diyici, Okay Temiz ile konser verdi, müzikseverlerle buluştu.

33. İstanbul Caz Festivali'nde, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" alan caz müzisyeni Senem Diyici, "Senem Diyici Mavi Yol Quartet feat. Okay Temiz" konseriyle Salon İKSV'de müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalde Diyici, perküsyon sanatçısı Okay Temiz ile aynı sahneyi paylaştı. İkiliye sahnede vibrafonda Tom Garail, trompette Can Ömer Uygan ve basta Enver Muhamedi eşlik etti.

Konserde konuşan Diyici, "Size şarkı söylemeden duramam. Bu benim sadece vazifem değil. Aynı zamanda hayatımdaki bütün amacım müzikti. Ben mutlu oluyorsam herkes mutlu oluyor demektir. O yüzden paylaşmak çok önemli bir şey. Elimden geldiğince paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun köklü ezgilerini caz melodileriyle birleştiren sanatçı, "Bir Tuhaflık Oluyor Bana" ve "Nara" şarkılarının da aralarında bulunduğu sevilen eserlerinden oluşan geniş seçkiyi festival takipçilerine sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senem Diyici İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika

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