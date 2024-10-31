Şenköy'de Erken Kar Patates Hasadını Zorlaştırdı - Son Dakika
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Şenköy'de Erken Kar Patates Hasadını Zorlaştırdı

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Artvin'in Şenköy köyünde, erken yağan kar nedeniyle patates hasadı zorlu şartlarda gerçekleştiriliyor.

31.10.2024 09:37
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Artvin'e kış erken gelince patates hasası kar altında yapıldı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Şenköy'de bu yıl kar erken yağınca bölge halkı, toprak altından olan patatesleri çıkartmak için önce karları temizledi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı, 2 bin rakımlı Şenköy köyünde kış hazırlıkları sürerken, mevsim normallerinin dışında yağan kar köylüleri zorlu bir sürece soktu. Patates hasadı için hazırlık yapan köylüler, tarlalarının karla kaplanması üzerine büyük bir mücadele vererek ürünlerini topraktan çıkarmaya çalışıyor.

Şavşat ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Şenköy köyünde yaşanan bu beklenmedik kar yağışı, köylülerin planlarını alt üst etti. Patates hasadı yapmaya hazırlanan köylüler, kar altına gömülen tarlalarına giderek karları temizliyor ve yoğun bir emekle patateslerini gün yüzüne çıkarıyor. Kışlık erzaklarını toplamak isteyen köylüler, bu zor şartlara rağmen pes etmeden çalışmaya devam ediyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar, erken gelen karın işlerini zorlaştırdığını ancak bu duruma alışık olduklarını ifade ediyor. Köylülerden biri, "Bu sene kar erken geldi, biz de patateslerimizi kar altından çıkarmak zorunda kaldık. Zor bir iş, ama geçimimiz için çalışmak zorundayız," diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

Kışın zorlu koşullarıyla mücadeleye alışkın olan Şenköylüler, erken gelen kar yağışının işlerini güçleştirmesine rağmen, kışlık erzaklarını hazırlamak için her türlü çabayı gösteriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şenköy'de Erken Kar Patates Hasadını Zorlaştırdı - Son Dakika

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