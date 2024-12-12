Sensörlü şeker ölçüm cihazı, 18 yaş altı hastalar için SGK kapsamına alındı

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duyduğu sensörlü şeker ölçüm cihazının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği'ne yönelik değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğ değişikliğinin getirdiği yenilikleri sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastası çocuklarımızın kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları 'Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi' Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon'dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek. Çocuklarımızın sağlığı, huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 Diyabet hastası kıymetli evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Işıkhan'ın paylaşımında yer alan görsele göre; kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatlarında yüzde 45 oranında artış yapıldı. Ayrıca kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca ise hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı. Mitokodriyal sitopati hastalarına aylık nakden 800 TL ödeme yapılmasına karar verildi.