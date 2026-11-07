Şentop, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında belediye başkanlarıyla görüştü

Şentop, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında belediye başkanlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Ali Gümüş'ün karşıladığı ziyarette Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da yer aldı, Tekirdağ çalışmaları görüşüldü.
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş tarafından karşılanan Şentop'un ziyaretinde, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da yer aldı.
Ziyarette, Tekirdağ'a yönelik çalışmalar ve parti teşkilatının faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Gümüş, Şentop'u il başkanlığında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, nazik ziyareti ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA
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