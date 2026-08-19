Serada İlaçlama, 9 Çalışan Hastanelik Oldu - Son Dakika
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Serada İlaçlama, 9 Çalışan Hastanelik Oldu

Serada İlaçlama, 9 Çalışan Hastanelik Oldu
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Afyonkarahisar’da bir serada ilaçlama sırasında 9 çalışan tarım ilacından etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR kent merkezindeki bir serada yapılan ilaçlama sırasında tarım ilacından etkilenen 9 çalışan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 80 kişinin çalıştığı, domates üretimi yapılan serada yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 40'a yakın çalışan, rahatsızlandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çalışanların sağlık durumunu kontrol etti. 9 çalışan hastaneye kaldırılırken, sayının artabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serada İlaçlama, 9 Çalışan Hastanelik Oldu - Son Dakika

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