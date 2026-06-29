ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sanal medyada paylaştığı videolar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın),
Son Dakika › Güncel › Serbest Bırakılan Sanal Medya Paylaşımcısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?