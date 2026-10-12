Serbest bölgeler 9 ayda 21,9 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serbest bölgeler 9 ayda 21,9 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki 19 serbest bölgenin ticaret hacmi ocak-eylül döneminde 21,9 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracat 9,8 milyar doları aşarken bölgelerde eylül sonu itibarıyla 88 bin 7 kişi istihdam ediliyor.

Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi ocak-eylül döneminde 21,9 milyar dolara ulaşırken ihracat tutarı 9,8 milyar doları aştı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye'de 19 serbest bölge bulunuyor.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan serbest bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi ve ucuz altyapı gibi birçok imkanı barındırıyor.

İstihdama da katkı veren bu bölgelerde, eylül sonu itibarıyla 88 bin 7 kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerin ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu hacim, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 28 milyar 554 milyon dolara çıktı.

Söz konusu bölgelerde ticaret, bu yılın ocak-eylül döneminde 21 milyar 885 milyon dolar olarak hesaplandı. Serbest bölgelerin ihracatı da aynı dönemde yüzde 6,3 artışla 9 milyar 843 milyon doları buldu. Söz konusu ihracat tutarı geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 256 milyon dolardı.

Böylece, yaklaşık 21,9 milyar dolarlık 9 aylık ticaret hacminin yaklaşık yüzde 45'ini serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat oluşturdu.

Serbest bölgelerce yurt dışından yapılan alım da 6 milyar 162 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Serbest bölgeler, 9 aylık dönemde 2 milyar 792 milyon dolarlık alım yaptığı yurt içine 3 milyar 88 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Serbest bölgelerin ocak-eylül dönemi itibarıyla ticaret verileri şöyle:

Ticaret hareketiTicaret tutarı (milyon dolar)
Yurt içinden bölgelere2.792
Bölgelerden yurt dışına9.843
Yurt dışından bölgelere6.162
Bölgelerden yurt içine3.088
Toplam21.885

Kaynak: AA
TürkiyeİhracatEkonomiGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:55:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Serbest bölgeler 9 ayda 21,9 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei