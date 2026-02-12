Serbest Bölgelerde Dijital Dönüşüm - Son Dakika
Serbest Bölgelerde Dijital Dönüşüm

12.02.2026 09:50
Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerde dijital altyapı dönüşümünü başlattı, şeffaflık artırıldı.

(ANKARA) – Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerde yürütülen tüm iş ve işlemleri daha hızlı, şeffaf ve entegre hale getirmek amacıyla kapsamlı bir dijital altyapı dönüşümünü hayata geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ihracata dönük üretim ve yatırım merkezleri olan serbest bölgelerin 2025 yılı itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 5'ine yaklaştığı, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının ise yüzde 58,3'e ulaştığı belirtildi. Son 10 yılda serbest bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 70 artarak 2025 yılında yüzde 4,5'lik artışla 12,5 milyar dolara yükseldiği, istihdamın da 100 bin sınırına dayandığı kaydedildi.

Artan ekonomik hacim ve stratejik önem doğrultusunda yönetim süreçlerinde verimlilik ve hızın artırılması amacıyla dijital modernizasyon sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, tüm izleme, analiz ve karar alma süreçlerinin tek bir dijital platform üzerinden yürütüleceği ifade edildi.

Serbest Bölgeler Platformu yenilendi

Bu kapsamda Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulamaları Programı'nın (SBBUP) baştan sona yenilenerek "Serbest Bölgeler Platformu"nun (SBP) oluşturulduğu bildirildi. Platformun, Serbest Bölgelerin Mekansal Yönetimi Otomasyonu (SEB-ATLAS) başta olmak üzere iç ve dış paydaş sistemleriyle tam entegre çalışacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Yeni altyapı sayesinde tüm uygulamalara tek girişle erişim sağlanacağı, faaliyet ruhsatı başvuru ve onay süreçlerinin tamamen dijital ortamda yürütüleceği, manuel işlemlerin büyük ölçüde kaldırılacağı belirtildi. Ayrıca Özel Hesap Takip Modülü ile kamu gelirlerinin gerçek zamanlı izlenebileceği, gösterge panoları aracılığıyla performans takibinin anlık yapılabileceği ve Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu sayesinde mekansal ve analitik raporlama imkanı sunulacağı kaydedildi.

Dijital ikiz uygulaması

Yenilenen sistemle serbest bölgelerin dijital ikizlerinin oluşturulacağı, üç boyutlu bina modelleri ve mekansal verilerin sisteme entegre edileceği ifade edildi. Böylece planlama, denetim ve yatırım kararlarının güncel ve doğru verilerle destekleneceği belirtildi.

Kamu sistemleriyle entegrasyon

Serbest Bölgeler Platformu'nun; MAKS, SEBİS, MERSİS, Türkiye Noterler Birliği, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi gibi kamu altyapılarıyla entegre çalışacağı bildirildi. Bu entegrasyon sayesinde yetkilendirme ve doğrulama süreçlerinin hızlanacağı, şirket bilgileri, mal akışı ve istihdam verilerine güvenli ve doğrudan erişim sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, dijital dönüşümle birlikte serbest bölgelerde daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim modelinin hayata geçirildiği vurgulanarak, Ticaret Bakanlığı'nın serbest bölgelerin rekabet gücünü artırmaya ve kamu hizmetlerinde verimliliği yükseltmeye kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
