Serdivan'da Kız Arkadaşının Katili Yargılanıyor - Son Dakika
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Serdivan'da Kız Arkadaşının Katili Yargılanıyor

Tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

05.11.2024 17:47
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ü.D, maktul Sevda T'nin annesi D.G, kardeşi K.T. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında tanık ifadesi ile gelen diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından taraflara söz verildi.

Müşteki avukatı, tanık ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan etti.

Sanık avukatı da tanık ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, 1 tanığın dinlenilmesini ve sanık ile maktulün hesap hareketlerinin dava dosyasına celbini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle avukatın talebinin reddini istedi.

Ara karar kuran mahkeme heyeti, mevcut delil durumu itibarıyla dosyaya katkı sağlamayacağından sanık avukatının talebinin reddine karar verdi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ü.D'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Söz alan müşteki avukatı, mütalaaya iştirak ettiklerini dile getirerek, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık, ilk duruşmada yaşananları anlattığını ve adalete güvendiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatı mütalaayı kabul etmediklerini dile getirerek, haksız tahrik indirimi uygulanmasını, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için süre verilmesi yönünde hüküm kurdu.

Olay ve iddianame

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 2 Şubat'ta Ü.D (41), kız arkadaşı Sevda T. (31) ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçmıştı.

Daha sonra polise teslim olan Ü.D'nin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Şüpheli Ü.D, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Ü.D. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, olay tarihinden önce Sapanca ilçesindeki bir eğlence mekanında çalışan maktul Sevda T. ile bu işletmeye giden Ü.D. arasında duygusal yakınlık kurulduğu, ilişkilerinin ilerlemesi üzerine şüphelinin Sevda T. ile evlenmeyi düşündüğünü ve maktulün çalıştığı iş yerinden ayrılmasını istediğini söylediği belirtiliyor.

Şüphelinin maktulün evine ticari taksiyle gittiği ve yanına ruhsatsız silahını aldığı, burada Sevda T'nin çalıştığı iş yerinden ayrılması için konuştukları fakat uzlaşmaya varamadıklarından bahsedilen iddianamede, Ü.D'nin yanında getirdiği silahla Sevda T'yi öldürdüğünün anlaşıldığı kaydediliyor.

Ü.D'nin bir süre sonra polise giderek teslim olduğuna değinilen iddianamede, zanlının ifadesinde, maktulü aralarında çıkan tartışma sonucu kapıldığı tahrikle öldürdüğünü kabul ettiği ayrıca toplanan tüm delillerden üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı aktarılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serdivan'da Kız Arkadaşının Katili Yargılanıyor - Son Dakika

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