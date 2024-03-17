Serdivan Kırantepe\'ye Yeni Yüzyıl Kulesi İnşa Edilecek

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Yeni Yüzyıl Kulesi'nin Serdivan Kırantepe'ye inşa edileceğini bildirdi.
Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, 235 rakımlı Serdivan Kırantepe'de hayata geçirecekleri proje ile çevre kirliliğine yol açan vericilerin tamamını tek noktada toplayacaklarını belirtti.
Kötü görüntüyü ortadan kaldıracaklarını, ayrıca kentin simgesi haline gelecek bir çalışmanın hayata geçirileceğini anlatan Alemdar, "Kırantepe, gerek şehrimiz gerekse çevre illerden yamaç paraşütü yapmak için en elverişli noktalar arasında yer alıyor. Farklı deneyim imkanı sunan Kırantepe'ye değer katacak, bölgeyi belki de şehrimizin en özel noktalarından biri haline taşıyacak Yeni Yüzyıl Kulesi projemizi hazırladık. Sahada vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de projemize ilişkin geri dönüşlerden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Projenin ardından bölgenin yeni cazibe merkezi olacağını kaydeden Alemdar, yeşil alanlarda yapılacak çevre düzenlemelerinin yanı sıra seyir terasları, kafeterya ve restoranları, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş yollarıyla bölgeye değer katacaklarını kaydetti.
Alemdar, vatandaşlarla bir araya geldi
Seçim çalışmalarını sürdüren Alemdar, Serdivan Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Alemdar, Bahçelievler'in bugüne kadar olduğu gibi kendilerini yalnız bırakmayacaklarına inandığını belirtti.
Dava için yıllardır mücadele ettiklerini ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:
"Hamdolsun ki, 35 yıldır siyaset yaptığım şehrimde başım dik geziyorum. Gittiğimiz her ilçede insanımızın samimiyetini heyecanını görüyorum. Bugün buralardaysak sizlerin kıymetli desteği ile buradayız. Sizlere müteşekkirim. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere mahcup olmamak için 15 yılda birçok projeyi hayata geçirdik. İlçemizin gelişmesi ve büyümesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi ise büyükşehir belediyesinde şehrimizin tamamına hizmet edeceğiz."
Alemdar'a, AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Serdivan Kırantepe'ye Yeni Yüzyıl Kulesi İnşa Edilecek - Son Dakika
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