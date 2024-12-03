Serebral Palsi Hastası Durmuş Bozdağ\'ın İtfaiye Erliği Hayali Gerçekleşti

Güncel

(MERSİN) - En büyük hayali itfaiye erliği olan 28 yaşındaki hafif derece Serebral Palsi hastası Durmuş Bozdağ'ın hayali, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Tam donanımlı itfaiye kıyafetleri giyen Durmuş Bozdağ için araç yangını tatbikatı yapıldı. Telsizle ihbar alan ve itfaiye aracına binerek olay yerine ulaşan Bozdağ, Ata Eğitim Merkezi'nde oluşturulan alanda araç yangınını söndürdü.

Toroslar Belediyesi yetkililerinin talebi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Ata Eğitim Merkezi'ne davet edilen Serebral Palsi hastası Durmuş Bozdağ, önce temel itfaiye eğitimi aldı. Tam donanımlı itfaiye kıyafetleri giyen Bozdağ için araç yangını tatbikatı yapıldı. Telsizle ihbar alan ve itfaiye aracına binerek olay yerine ulaşan Bozdağ, Ata Eğitim Merkezi'nde oluşturulan alanda araç yangınını söndürdü. Bozdağ, ardından intihar etmek üzere olan bir vatandaşı kurtarmak için tırmanma kulesine çıktı.

İtfaiye eri olan ve hayalindeki gibi bir gün geçiren Durmuş Bozdağ, mutluluğunu, "Yangın söndürdüm. Kuleye tırmandım. En büyük hayalim itfaiyeci olmaktı. Kendimi iyi hissediyorum, mutluyum, neşeliyim" sözleriyle anlattı.

Durmuş Bozdağ'ın annesi Lemiye Bozdağ da oğlunun hayali gerçek olduğu için duyduğu mutluluğu paylaştı. Oğlunu mutluluk gözyaşlarıyla izleyen ve "Durmuş'un en büyük hayali itfaiye eri olmaktı" diyen anne Bozdağ, "Bugün, bize çok güzel bir gün yaşattılar. Durmuş bugün yangın söndürdü, itfaiye arabasına bindi, intihar etmekte olan birini kurtarmak için tırmandı. Çok güzel gün geçirdik, çok mutluyuz. Hayaliydi, gerçekleşti. Gurur duydum, çok mutlu oldum. Burada bize gösterdikleri emek ve özen için herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru, Toroslar Belediyesi yetkilileri kendilerine ulaşınca Bozdağ'ın hayalini gerçekleştirmek için hemen harekete geçtiklerini söyledi. Duru, şöyle konuştu:

"Bugün bir gencimizin hayalini gerçekleştirdik. Bize böyle bir talep geldi. Biz de bu hayali en güzel, ne şekilde gerçekleştiririz diye çocuğumuzla görüştük. İtfaiye kıyafeti giydirdik. Profesyonel itfaiyecinin kullandığı tüm ekipmanları vererek mutlu ettik. Tatbikatımız bir araç yangınına müdahaleydi. 112'nin ihbarı üzerine Durmuş arkadaşımız itfaiye aracına bindi ve itfaiyeci arkadaşlarla beraber gelerek başarıyla yangını söndürdü. Bunun ikinci safhasında iple erişim vardı. Oluşturduğumuz tatbikata göre, tamamen güvenlik önlemleri alınarak intihar etmekte olan bir vatandaşımızı kurtarmak için yukarı çıktı. Sonra geri indi. Çok mutlu oldu. Böyle bir güne, böyle bir anıya eşlik ettiğimiz için biz de mutlu olduk, gurur duyduk."