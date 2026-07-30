Şerefiye Sarnıcı’nda “Derinden Gelen Sesler” konser serisi devam ediyor
Yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un önemli tarihi yapıları arasında yer alan Şerefiye Sarnıcı, özgün mimarisi ve kendine özgü akustiğiyle "Derinden Gelen Sesler" konser serisinde ağustos ayında da müzikseverleri farklı müzik türlerinin izinde benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.
(İSTANBUL) - Yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un önemli tarihi yapıları arasında yer alan Şerefiye Sarnıcı, özgün mimarisi ve kendine özgü akustiğiyle "Derinden Gelen Sesler" konser serisinde ağustos ayında da müzikseverleri farklı müzik türlerinin izinde benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konser serisi, ağustos ayında akustik müzikten klasik Türk musikisine, operadan klasik Batı müziğine uzanan geniş repertuvarıyla farklı müzik geleneklerini aynı sahnede buluşturuyor.
"Derinden Gelen Sesler" konserleri, Şerefiye Sarnıcı'nı yalnızca tarihi bir yapı değil, farklı disiplinlerin ve müzik geleneklerinin bir araya geldiği yaşayan bir kültür sanat mekanı olarak öne çıkarıyor. Her konser, yüzyıllara tanıklık eden bu eşsiz atmosferde geçmiş ile bugünü buluşturan özgün bir deneyime dönüşüyor.
Mekanın kendine özgü akustiği sayesinde konserler, yalnızca bir dinleti olmanın ötesine geçerek tarih ve müziğin bir araya geldiği çok katmanlı bir deneyime dönüşüyor. Şerefiye Sarnıcı'nın mimarisi ve doğal akustiği, her performansa kendine özgü bir atmosfer kazandırırken, farklı dönemlerden eserlerin yeniden yorumlanmasına olanak sağlıyor.
Biletler, müze girişindeki kiosklardan temin edilebiliyor.
ETKİNLİK TAKVİMİ
AKUSTİK AKŞAMLAR
7 Ağustos Cuma, 20.30
Suyun Sesine Karışan Şarkılar – Ezgi Barhan
8 Ağustos Cumartesi, 20.30
Sarnıçta Akustik Bir Akşam – Doa
ZAMANSIZ NAĞMELER (MUSİKİ)
14 Ağustos Cuma, 20.30
Klasik Türk Musikisi Kanun Resitali – Turgut Özüfler
15 Ağustos Cumartesi, 20.30
Doğu Batı Divanı – TriOrient
16 Ağustos Pazar, 20.30
Ustalara Saygı Konseri – 2 Saz 1 Ses
PERDE AÇILIYOR: OPERA
22 Ağustos Cumartesi, 20.30
Bir Opera Gecesi
Solistler: Dilara Ataibiş, Kaan Mert Özbelen
Piyano: Gizem Dalkılıç
23 Ağustos Pazar, 20.30
Opera Başyapıtları
Solist: Berk Dalkılıç
Piyano: Gizem Dalkılıç
KLASİK BULUŞMALAR
28 Ağustos Cuma, 20.30
Lirik Melodilere Uzanan Yolculuk – Sular ve Sesler
29 Ağustos Cumartesi, 20.30
Klasik ve Romantik Dönem Seçkileri – Trio MySia
30 Ağustos Pazar, 20.30
Zafer Senfonisi
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