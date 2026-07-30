Şerefiye Sarnıcı’nda “Derinden Gelen Sesler” konser serisi devam ediyor

(İSTANBUL) - Yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul'un önemli tarihi yapıları arasında yer alan Şerefiye Sarnıcı, özgün mimarisi ve kendine özgü akustiğiyle "Derinden Gelen Sesler" konser serisinde ağustos ayında da müzikseverleri farklı müzik türlerinin izinde benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" konser serisi, ağustos ayında akustik müzikten klasik Türk musikisine, operadan klasik Batı müziğine uzanan geniş repertuvarıyla farklı müzik geleneklerini aynı sahnede buluşturuyor.

"Derinden Gelen Sesler" konserleri, Şerefiye Sarnıcı'nı yalnızca tarihi bir yapı değil, farklı disiplinlerin ve müzik geleneklerinin bir araya geldiği yaşayan bir kültür sanat mekanı olarak öne çıkarıyor. Her konser, yüzyıllara tanıklık eden bu eşsiz atmosferde geçmiş ile bugünü buluşturan özgün bir deneyime dönüşüyor.

Mekanın kendine özgü akustiği sayesinde konserler, yalnızca bir dinleti olmanın ötesine geçerek tarih ve müziğin bir araya geldiği çok katmanlı bir deneyime dönüşüyor. Şerefiye Sarnıcı'nın mimarisi ve doğal akustiği, her performansa kendine özgü bir atmosfer kazandırırken, farklı dönemlerden eserlerin yeniden yorumlanmasına olanak sağlıyor.

Biletler, müze girişindeki kiosklardan temin edilebiliyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ

AKUSTİK AKŞAMLAR

7 Ağustos Cuma, 20.30

Suyun Sesine Karışan Şarkılar – Ezgi Barhan

8 Ağustos Cumartesi, 20.30

Sarnıçta Akustik Bir Akşam – Doa

ZAMANSIZ NAĞMELER (MUSİKİ)

14 Ağustos Cuma, 20.30

Klasik Türk Musikisi Kanun Resitali – Turgut Özüfler

15 Ağustos Cumartesi, 20.30

Doğu Batı Divanı – TriOrient

16 Ağustos Pazar, 20.30

Ustalara Saygı Konseri – 2 Saz 1 Ses

PERDE AÇILIYOR: OPERA

22 Ağustos Cumartesi, 20.30

Bir Opera Gecesi

Solistler: Dilara Ataibiş, Kaan Mert Özbelen

Piyano: Gizem Dalkılıç

23 Ağustos Pazar, 20.30

Opera Başyapıtları

Solist: Berk Dalkılıç

Piyano: Gizem Dalkılıç

KLASİK BULUŞMALAR

28 Ağustos Cuma, 20.30

Lirik Melodilere Uzanan Yolculuk – Sular ve Sesler

29 Ağustos Cumartesi, 20.30

Klasik ve Romantik Dönem Seçkileri – Trio MySia

30 Ağustos Pazar, 20.30

Zafer Senfonisi