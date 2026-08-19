Şereflikoçhisar'da Yangın Söndürüldü
Tuz Gölü yakınındaki tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tuz Gölü yakınlarında akşam saatlerinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA
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