Şereflikoçhisar\'da Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tuz Gölü yakınlarında akşam saatlerinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.