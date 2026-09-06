Serhat Kılıç yarın Harbiye'de anılacak, Salı günü Ankara'da toprağa verilecek - Son Dakika
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Serhat Kılıç yarın Harbiye'de anılacak, Salı günü Ankara'da toprağa verilecek

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Ezel, Seksenler ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol alan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç için yarın saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Cenaze namazı 8 Eylül Salı günü Ankara'da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak ve Kılıç, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu.

Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç için yarın saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Oyuncunun cenaze namazı, 8 Eylül Salı günü Ankara'da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş tarafından yapılan "Serhat Kılıç'a Veda" başlıklı duyuruda, sanatçının 7 Eylül'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serhat Kılıç yarın Harbiye'de anılacak, Salı günü Ankara'da toprağa verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serhat Kılıç yarın Harbiye'de anılacak, Salı günü Ankara'da toprağa verilecek - Son Dakika
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