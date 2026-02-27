Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici - Son Dakika
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici
27.02.2026 09:31
Güney Kore'de iki erkeğin ölümüyle ve bir erkeğin baygın bulunmasıyla bağlantılı olarak tutuklanan 20 yaşındaki kadın, fotoğraflarının yayılmasının ardından kısa sürede 265'ten 10 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Erkeklerin içeceklerine karıştırdığı maddelerle ölümlerine neden olduğu tespit edilen kadının güzelliği vahşetin önüne geçti. Kullanıcılar genç kadın "çok güzel" olduğu için serbest bırakılmasını söyledi.

Güney Kore’de iki erkeğin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin baygın halde bulunmasıyla ilgili soruşturmada 20 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Yetkililer, Kim Mo olarak bilinen zanlının birlikte gittikleri otelde erkeklerin içeceklerine karıştırdığı maddeler nedeniyle ölümlerin gerçekleştiğini değerlendiriyor. Dış basında yer alan haberlere göre; genç kadın, sorgusunda içeceklerin içine ilaç koyduğunu kabul etti ancak ölümlerin yaşanacağını öngörmediğini savundu. İfadesinde yalnızca kendisine haksızlık yaptığını düşündüğü erkekleri hedef aldığını dile getirdi.

Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

FOTOĞRAFLARI YAYILDI, TAKİPÇİ SAYISI KATLANDI

Polis resmi bir açıklama yapmazken, bazı sosyal medya hesapları “Seri cinayet zanlısını ifşa ediyoruz” başlığıyla genç kadının fotoğraflarını ve kişisel hesaplarını yayımladı. Bu paylaşımların ardından zanlının Instagram hesabındaki takipçi sayısı 265’ten 10 binin üzerine çıktı. 

YORUMLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Fotoğraflarının altına iki binden fazla yorum yazıldı. Bazı kullanıcılar kadını savundu ve serbest bırakılmasını istedi. "Çok güzel. Ben de o içeceği içerdim", "Mahkeme görünüşünü dikkate alıp onu bırakmalı", "Cezasını hafifletin", "O masum" gibi ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

ZANLI YAPAY ZEKAYA SORU SORMUŞ

Soruşturmayı yürüten ekipler, zanlının mesajlaşma uygulamalarını ve sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yetkililer, genç kadının olay öncesinde ChatGPT üzerinden hap ve alkol karışımının tehlikeleri hakkında arama yaptığını tespit etti. Sistem bu sorguyu “yüksek riskli” olarak işaretledi.

