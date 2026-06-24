Şerif ve Şeyh Temim Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Şerif ve Şeyh Temim Telefonda Görüştü

24.06.2026 16:34
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri ile ABD-İran müzakereleri hakkında görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD- İran müzakereleri hakkında telefonda görüştüğünü bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Şeyh Temim'e ABD ile İran arasında mutabakata giden barış çabalarına desteği için teşekkür ettiğini belirten Şerif, "Teknik görüşmelerin (İsviçre'de yer alan) Bürgenstock'taki ilk turunda katedilen olumlu ilerlemelerden memnuniyetimizi ifade ettik ve bu ivmenin devamlı diyalog ve diplomasi yoluyla korunmasının önemi konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Şerif, Şeyh Temim'in ayrıca Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada 21 Haziran'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Pakistan vatandaşı için taziye dilediğini aktardı.

Katar'ın "ülkedeki Pakistan topluluğuna yönelik cömert misafirperverliğinden" duyduğu memnuniyeti ilettiğini kaydeden Şerif, yılın ilerleyen zamanlarında Şeyh Temim'i Pakistan'da ağırlamayı beklediğini ifade etti.

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmış, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Kaynak: AA

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